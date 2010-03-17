Устранение уязвимостей в php скрипте он-лайн игры

В общем у меня есть скрипт игрушки(инстинкты война) на php(99%) js+ajax(1%) , она в свободном доступе.

В общем надо обследовать ее на уязвимости и убрать их.

Там были @include $user – я их удалил, но не знаю, может еще много чего есть.

Прикрепил сам скрипт (картинки удалил все,чтобы поместился).

Смотрите скрипт внимательно – пишите цены и сроки.

Посмотреть скрипт в работе можно тут http://nw.brainunit.ru