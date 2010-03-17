Составление ТЗ для приложения вКонтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

Приложение для Вконтакте - магазин.

15 лет назад
Stason
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт отправки почты с web-сервера

    Требуется написать функцию отправки сообщений из системы управления проектом (платформа - PHP/mySQL) сотрудникам и клиентам на емэйлы, содержащиеся в БД системы. В настоящее время сообщения отправляются через стандартную PHP-функцию mail()), но либо не ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка скрипта

    Для доработки скрипта требуется программист, хорошо владеющий php и MySQL, скрипт не сложный и доработки незначительные, цена будет обсуждаться с исполнителем индивидуально

    MySQLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Несколько заданий по joomla + virtuemart

    Автоматическая рассылка, поздравления с днем рождения зарегестрированных пользователей сайта. Сайт на joomla 1.5. Пользователи - virtmart 1. C помощью community builder в форме регистрации сделано поле "день оождения". ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Форум 2.3.6 IPB

    $50

    ПО: форум 2.3.6, галерея 2.2.4, блог 1.4.2. Условия работы: тестовый сервер с доступом по ftp и при необходимости phpMyadmin. Требования к программисту: полный рабочий день, профессиональные навыки, срок реализации - начать сразу + ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Избавление от дублей страниц в Joomla

    Сайт на Joomla! 1.5.15 + Virtuemart Требуется избавление от дублей страниц. Главное требование - это достаточный опыт работы с Joomla и, желательно, реализация подобных проектов. Если будет: "можно попробовать так ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт партнерской программы за смс

    Требуется создание скрипта партнерской программы, контент сайтов продается за смс. Функционал таков: -ведение детальной статистики по заходам на сайты и заработкам -детальная статистика по каждому смс-сообщению -крепление своих доменов ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Макрос для Corel Draw (cкрипт на VBA)

    На странице Корела имеется некоторое кол-во объектов. Макрос должен преребрать все эти объекты в определенной последовательности, разместить каждый на отдельной странице, и подрезать каждую страницу до размеров объекта. Т.е. ...

    VBA
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад