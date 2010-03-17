Требуется написать функцию отправки сообщений из системы управления проектом (платформа - PHP/mySQL) сотрудникам и клиентам на емэйлы, содержащиеся в БД системы. В настоящее время сообщения отправляются через стандартную PHP-функцию mail()), но либо не ...
Требуется написать Flash загрузчик
Требуется написать и настроить свой уникальный Flash загрузчик для файлообменика
Загрузчик должен работать через все распространённые браузеры
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