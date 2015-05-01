Избавление от дублей страниц в Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки178 просмотров

Сайт на Joomla! 1.5.15 + Virtuemart

Требуется избавление от дублей страниц.

Главное требование - это достаточный опыт работы с Joomla и, желательно, реализация подобных проектов.

Если будет: "можно попробовать так и так" - можете даже не учавствовать. Нужны конкретные предложения.

Joomla
15 лет назад
vladisb
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров