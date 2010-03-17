Требуется написать функцию отправки сообщений из системы управления проектом (платформа - PHP/mySQL) сотрудникам и клиентам на емэйлы, содержащиеся в БД системы. В настоящее время сообщения отправляются через стандартную PHP-функцию mail()), но либо не ...
Форум 2.3.6 IPB
ПО: форум 2.3.6, галерея 2.2.4, блог 1.4.2.
Условия работы: тестовый сервер с доступом по ftp и при необходимости phpMyadmin.
Требования к программисту: полный рабочий день, профессиональные навыки, срок реализации - начать сразу + 3 дня. Вежливость в общении и способность доступным языком объяснить ситуацию. Должен быть не из Москвы и не из команды IPB. Общение по icq или скайпу, должен предоставить свой сотовый телефон. Возможно продолжение сотрудничества по итогам работы.
Опалата: оплата по договоренности, сдельная. Цена за пункт тз не превышает триста-восемьсот руб. За пп. 1, 2 - восемьсот-тысячу руб.
Примечание: рассмотрю варианты профессионального и быстрого решения сразу всех пунктов тз.
Краткий список модификаций, которые нужно сделать:
1. Быстрое редактирование комментариев в галерее.
2. Сделать, чтобы мод, закачивающий картинки, работал также и в блогах (посты, комментарии), и в галерее (комментарии).
Назначение мода: закачивает картинки, вставленные в посты тегом img в форуме, с удаленных серверов и помещает их в папку:
uploads/remoteimages. После копирования меняет ссылку в посту на локальный файл из этой папки. Мод, установленный в данный момент, работает только в форуме. Сделать, чтобы аналогичная функция срабатывала и для картинок,
вставленных тегом rimg - форум, галерея (комментарии), блог.
3. Исправить баг разработчиков, когда при быстром редактировании комментария в блоге, текст комментария передается в базу в неправильной кодировке.
4. Сделать цвет фона комментариев в блогах в шахматном порядке, начиная с темного. Сейчас темный цвет фона только у комментариев автора блога.
5. Исправить баг разработчиков блога: не удаляются значки (оранжевые квадратики), когда я читаю темы в чужих блогах, кликая на ссылки в блоках "Последние записи" и "Последние комментарии" там.
6. Добавить мод "Спасибо" в комментах галереи и в блоге (посты и комменты). Сейчас установлен только на форуме.
7. Создать выбор ("галки") при создании нового раздела в блоге, чтобы сразу можно было выбирать три вида раздела: публичный, приватный и т.д.
8. Некоторые мелкие работы с уже установленными модами.
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