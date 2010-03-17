Форум 2.3.6 IPB

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок118 просмотров

ПО: форум 2.3.6, галерея 2.2.4, блог 1.4.2.

Условия работы: тестовый сервер с доступом по ftp и при необходимости phpMyadmin.

Требования к программисту: полный рабочий день, профессиональные навыки, срок реализации - начать сразу + 3 дня. Вежливость в общении и способность доступным языком объяснить ситуацию. Должен быть не из Москвы и не из команды IPB. Общение по icq или скайпу, должен предоставить свой сотовый телефон. Возможно продолжение сотрудничества по итогам работы.

Опалата: оплата по договоренности, сдельная. Цена за пункт тз не превышает триста-восемьсот руб. За пп. 1, 2 - восемьсот-тысячу руб.

Примечание: рассмотрю варианты профессионального и быстрого решения сразу всех пунктов тз.

Краткий список модификаций, которые нужно сделать:

1. Быстрое редактирование комментариев в галерее.

2. Сделать, чтобы мод, закачивающий картинки, работал также и в блогах (посты, комментарии), и в галерее (комментарии).

Назначение мода: закачивает картинки, вставленные в посты тегом img в форуме, с удаленных серверов и помещает их в папку:

uploads/remoteimages. После копирования меняет ссылку в посту на локальный файл из этой папки. Мод, установленный в данный момент, работает только в форуме. Сделать, чтобы аналогичная функция срабатывала и для картинок,

вставленных тегом rimg - форум, галерея (комментарии), блог.

3. Исправить баг разработчиков, когда при быстром редактировании комментария в блоге, текст комментария передается в базу в неправильной кодировке.

4. Сделать цвет фона комментариев в блогах в шахматном порядке, начиная с темного. Сейчас темный цвет фона только у комментариев автора блога.

5. Исправить баг разработчиков блога: не удаляются значки (оранжевые квадратики), когда я читаю темы в чужих блогах, кликая на ссылки в блоках "Последние записи" и "Последние комментарии" там.

6. Добавить мод "Спасибо" в комментах галереи и в блоге (посты и комменты). Сейчас установлен только на форуме.

7. Создать выбор ("галки") при создании нового раздела в блоге, чтобы сразу можно было выбирать три вида раздела: публичный, приватный и т.д.

8. Некоторые мелкие работы с уже установленными модами.

15 лет назад
Zero108
Иванов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт отправки почты с web-сервера

    Требуется написать функцию отправки сообщений из системы управления проектом (платформа - PHP/mySQL) сотрудникам и клиентам на емэйлы, содержащиеся в БД системы. В настоящее время сообщения отправляются через стандартную PHP-функцию mail()), но либо не ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Массовые публикации на WordPress'ах через XML-RPC

    Есть МОИ собственные блоги на WordPress с созданными пользователями с включенными протоколами публикации XML-RPC WordPress. Нужен скрипт массовой публикации разных постов на разных блогах. Вводим пакетами ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Избавление от дублей страниц в Joomla

    Сайт на Joomla! 1.5.15 + Virtuemart Требуется избавление от дублей страниц. Главное требование - это достаточный опыт работы с Joomla и, желательно, реализация подобных проектов. Если будет: "можно попробовать так ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт партнерской программы за смс

    Требуется создание скрипта партнерской программы, контент сайтов продается за смс. Функционал таков: -ведение детальной статистики по заходам на сайты и заработкам -детальная статистика по каждому смс-сообщению -крепление своих доменов ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Макрос для Corel Draw (cкрипт на VBA)

    На странице Корела имеется некоторое кол-во объектов. Макрос должен преребрать все эти объекты в определенной последовательности, разместить каждый на отдельной странице, и подрезать каждую страницу до размеров объекта. Т.е. ...

    VBA
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка капчи

    Требуется разработать капчу в которой для подтверждения необходимо ввести ответ на вопрос. Например: Продолжите фразу: Маша ела .... (кашу) Пи = ... (3,14) Дважды два = ... (4) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Правка дизайна

    Нужно исправить ошибки в дизайне на страницах http://kino-doma.biz/links/ http://kino-doma.biz/zakaz.php т.е. скрипты были плохо встроены в дизайн сайта, нужно это подправить Нужно, чтобы все блоки, которые есть на сайте были ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Собрать и доработать сайт на drupal+ubercart или в

    Нужен сайт по продаже информации. нужны следующие возможности: аккаунт может пополняться и быть положительным до покупки товара. должно быть 2 вида аккаунтов для заполнения товарами и ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад