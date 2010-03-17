Доработка скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок199 просмотров

Для доработки скрипта требуется программист, хорошо владеющий php и MySQL, скрипт не сложный и доработки незначительные, цена будет обсуждаться с исполнителем индивидуально

MySQLPHP
15 лет назад
aleksandrov-1982
Алексей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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