Нужен скрипт, perl или php, который в качестве бота был в он-лайне на указаных в сабже серверах, и мог отвечать и сделать качественно диалог из 5-6 пунктов. Спам рассылать не надо. Он только пасивный респондер.
Парсинг желтых страниц
Парсинг yellowpages.ru по разделам.. ввожу урл раздела - получаю базу
ценовой тендер. желательно, чтоб исполнитель знал как привязать яндекс.карты к каталогу компаний. это будет следующее задание.
предложения дороже $50 не рассматриваю. полгода назад мне за 15 парсеры делали и за 2 часа.. а тут 3 дня и 200. ужос просто))
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