Парсинг желтых страниц

Парсинг yellowpages.ru по разделам.. ввожу урл раздела - получаю базу

ценовой тендер. желательно, чтоб исполнитель знал как привязать яндекс.карты к каталогу компаний. это будет следующее задание.

предложения дороже $50 не рассматриваю. полгода назад мне за 15 парсеры делали и за 2 часа.. а тут 3 дня и 200. ужос просто))