Нужно приложение (решение) позволяющее произвести отбор сайтов с определенными критериями и реализующее возможность отслеживать изменяющуюся информацию и обработку этой информации
Поднять интернет-магазин на HostCMS
Нужно собрать сайт "под ключ", дизайн мой. Редакция системы "Мой сайт".Все остальные условия обсуждаю с выбранным кандидатом.
Заявки фрилансеров
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