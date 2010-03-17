Cоздать для сайта 2 информера Яндекса: Пробки и погоду. Погода должна определятся по IP пользователя (в гугле болтается готовый скрипт и инструкция как это сделать ), а внешний вид информера на сайте должен быть ввиде ...
Чат для vkontakte
Создание приложения чат в котором будет бот для сайта вконтакте
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется PHP программист для перевода excel подсчётов на php. Задача: занести константы «normatyvai» (см. файл) в MySQL таблицу angarai_form_data, создать html страничку – «считалка» (см. файл), в которую будут вводится исходные ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Есть сайт, у сайта есть форум, необходимо натянуть сверстанный дизайн на этот форум.Закрыт15 лет назад
Ищу исполнителя для взаимодействия на долговременной основе по написанию скриптов (шаблонов проектов) под программу Xedant Human Emulator. Основной акцент - парсинг торговых каталогов Интернет-магазинов. Также важен опыт работы с базами данных (MySQL, пр.) ...Закрыт15 лет назад
- $50
Дизайн шаблона из темплейтмонстер вввточкаcms.template-help.com/magento_27813/ нужно натянуть на скрипт интернет магазина + добавить пару моментов с расположением модулей. Интересует сроки и цена вопроса. Спасибо за внимание. Жду ваших предложений.Закрыт15 лет назад
- $50
Есть готовая машина. С исходником. Нужно дописать для нее препятствия: 1 - стены (в которые врезается 2 - какие то помехи, которые она могла бы проезжать, расталкивая их. ...Закрыт15 лет назад
- $250
Нужно собрать сайт "под ключ", дизайн мой. Редакция системы "Мой сайт".Все остальные условия обсуждаю с выбранным кандидатом.Закрыт15 лет назад
- $100
Необходимо установить и настроить проигрыватель на сайт. Склоняемся к приобретению лицензии на jw player, соответственно его и ставить. (Готовы выслушать другие предложения) Нужно, чтобы помимо функции проигрывания еще было: - Отображение ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $800
Необходим человек, который сможет реализовать сайт с расчетом стоимости страховки онлайн + сохранения это заявки в БД и операции пользователей с ней. Подробнее описано в ТЗ, дизайн и верстку шаблона предоставим – главное ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужно написать простой веб-скрипт, который бы позволял подключиться к нему администратору (логин и хеш-пароля в теле модуля, а также электронная почта) и выполнить две функции: а) сформировать новую страницу с товаром; Пользователь ...Завершен15 лет назад