Дизайн выборки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

Необходимо разработать небольшое (7 экранных форм) веб-приложение на Java (JSP, Spring). Дизайна не требуется.

Подробности во вложенном файле.

Java
15 лет назад
pvictors
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

zeid
38 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$500
14 дней

Заявки фрилансеров

zeid
38 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад