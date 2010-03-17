Компонент для Joomla 1.5.x

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок171 просмотр

Нужно сделать компонент для Joomla 1.5.x "Аренда квартир Посуточно".

Очень желательно с применением AJAX и JQuery.

Краткое описание:

Админка:

Возможность управление объявлениями (редактирование, смена категории, подтверждение, удаление)

Личный кабинет:

Возможность пользователям создавать объявления, редактировать уже существующие свои объявления, закрывать.

Пользовательская часть:

Список объявлений, возможность сортировки по определенным параметрам.

Более подробное ТЗ выбранному исполнителю.

PS. Кроме этого нужно сверстать готовый дизайн в шаблон.

Расценки указывайте отдельно.

AJAXJoomlajQuery
15 лет назад
mrTORN
48 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

wesster
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$120
9 дней

Заявки фрилансеров

wesster
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад