byanka

Казанов Андрей byanka

 
41 годРоссия/Ярославль
18 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Компания ИТЦ "Кимет"
Отзывы заказчиков
synchr0
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Доработка сайта на битриксе
Работой очень доволен! Все выполнено так как и оговаривали и даже больше! В срок и "на совесть"
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MiG-Z
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Сделать автостатус "Оплачен" на БИТРИКС
Все сделано очень быстро и качественно. Настроил оплату на БИТРИКС в течение пары часов, с учетом ошибок в коде обработчика платежной системы. Наилучшие рекомендации к сотрудничеству!
Очень приятный и адекватный заказчик. Быстро нашли общий язык. Заказ оплатил без колебаний, сразу после выполнения.
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modzila
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Установка Bitrix на удаленный сервер
Вcё - на ОТЛИЧНО!
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spdesign72
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Интеграция с 1С-битрикс
Андрей очень адекватный человек, все сделал очень быстро и качественно. За что ему огромное спасибо!
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protcent
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
$150
10 баллов
17 лет назад
Проект "Брилианты"
Проект: верстка макета. Сработанно четко, быстро, качественно (сделал несколько ошибок, сам быстро нашел и исправил ). Срок работы 1(полный) день. Претензий нет, за всю работу и особенно самотестирование ставлю 10 баллов. Byanka - респект.
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Веб-программирование
3 отзыва
от $800
от 15 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $800
от 15 дней
нет рейтинга