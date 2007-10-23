Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Работой очень доволен! Все выполнено так как и оговаривали и даже больше! В срок и "на совесть"
$20
10 баллов
15 лет назад
Все сделано очень быстро и качественно. Настроил оплату на БИТРИКС в течение пары часов, с учетом ошибок в коде обработчика платежной системы. Наилучшие рекомендации к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень приятный и адекватный заказчик. Быстро нашли общий язык. Заказ оплатил без колебаний, сразу после выполнения.
$0
10 баллов
16 лет назад
Вcё - на ОТЛИЧНО!
$50
10 баллов
16 лет назад
Андрей очень адекватный человек, все сделал очень быстро и качественно. За что ему огромное спасибо!
$150
10 баллов
17 лет назад
Проект: верстка макета. Сработанно четко, быстро, качественно (сделал несколько ошибок, сам быстро нашел и исправил ). Срок работы 1(полный) день. Претензий нет, за всю работу и особенно самотестирование ставлю 10 баллов. Byanka - респект.
Веб-программирование
3 отзыва
от $800
от 15 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $800
от 15 дней
нет рейтинга