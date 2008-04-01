На основе Битрикс Старт (лицензии имеются) сайт фермы по разведению КРС мясного направления (порода Герефорд) и продукции их переработки (мясоперерабатывающий цех - разделка туш, пельмени, котлеты и тп.) Что-то легкое, запоминающееся, аппетитное. Сайт можно одностраничный. Каталог продукции ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на Битрикс Бизнес Необходимо настроить на сайт парсеры погоды, ТВ-программы, афиши, рецептов, юмора, гороскопа, кроссвордов.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать информационно-новостной портал на платформе Битрикс Бизнес. Срок - месяц-полтора. Приоритет специалистам по Битрикс. ТЗ в приложении.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужна готовая CMS для портала недорого. Можно нулленые движки, кроме 1с, беспланые. Желательно, чтоб было уже в комплектации, а именно: 1. Новости 2. Работа (резюме, вакансии) 3. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно требуется создать незатейливую игру и мультфильм на 1,5-2 минуты на тему выборов в мунициальные органы власти. Персонажи - 5 кандидатов. Нарисовать каждому с фотографии похожие, можно слегка карикатурные, лица. Сюжет игры - на Ваше ...Анимация8 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сверстанный дизайн для сайта (3 типа страниц - главная и две внутренние). Несколько разделов сайта - в каждом по несколько подразделов. Левое вертикальное и верхнее горизонитальное меню. Раньше сайт успешно работал на Bitrix, пока не ...Системы управления (CMS)23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Придумать название для фирменного (брендингового) топлива - будет использоваться для бензина и дизтоплива. Сейчас, например, существуют у Лукойла топливо "Экто" (экологичное топливо), "ЭРГО" (друга топливная компания) и у некоторых других крупных производителей. Данные виды топлива производят ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Создать сайт "под ключ" для РА, специализирующегося на рекламе на радио (несолько радиостанций). Разделы сайта (будут включать подразделы): 1.главная 2. о нас 3. радиостанции 4. реклама на радио 5. производство рекламы 6. наши работы 7. контакты Есть логотип компании - от него можно сориентироваться ...Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется помочь настроить сайт на "DLE" (в частности Галерею).Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нарисовать 8 фирменных иконок для разделов сайта (не менее двух цветов в каждой): 1. Разработка сайтов 2. Интернет-реклама 3. Хостинг 4 .Дизайн студия 5. Аудио/видео 6. Наружная реклама 7. Разраобтка ПО 8. Продажа ПО + четыре рекламных банера (flash, gif - по желанию)160x320 ...Иконки и Пиксель-арт35 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написать. Стиль - хаус, электрохаус или подобное. Подробности при общении. Цена,сроки? Передача исключительных прав на произведениеМузыка и Звуки7 заявокЗакрыт16 лет назад
Придумать название для АЗС. Без слова "ойл". Кириллицей от 4 до 7 букв в названии. Фирменные цвета АЗС (для сведения) - красно-белые. На выбор несколько вариантов. Указывайте ценуКопирайтинг19 заявокЗакрыт16 лет назад
Раскрутить сайт Рекламной студии. Направления деятельности: 1) Разработка сайтов, порталов 2) Интернет-реклама, продвижение сайтов 3) Дизайн, графика, фирменный стиль 4) Создание аудио/видео рекламной продукции 5) Разработка програмного обеспечения 6) Продажа програмного обеспечения 7) Продажа цифровой техники 8) Изготовление уличной рекламы, металлоконструкций Раскрутка по всей России ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется написать письмо-заявку на сотрудничество в компанию-производитель грузовых автомобилей (Китай) с просьбой выслать договор, условия сотрдничества и цены для дилеров. Язык письма - англисйский.Переводы7 заявокЗакрыт16 лет назад
Всем здравствуйте. Требется сделать верстку, затем посадить диз на бесплатную CMS (или CMS вашего производства). Обязательные функции сайта: поиск, подписка на новости, обратная связь. Требования: кроссбраузерностЬ, резиновость. Всего три дизайна. Один - в приложении, остальные два - не ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Парсинг контента - каталог товаров: фото+описание. 1300 товаров/ Подробнее по icq 491508089Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Разработать портал на основе "drupal". Возможно использовать по согласованию другую cms. Тех. задание - в приложении.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Все просто: необходимо придумать название в доменной зоне "ru" для сети городских порталов. Названия сайтов для каждых отдельных городов должны звучать как, напр., "Sitecity.ru Москва", "Webgorod.ru Самара" или "Bussinescenter.ru Уфа". Т.е. придумать один легкозапоминющийся, по-возможности, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Фирма занимается торговлей через свой новый интернет-магазин. Существет опасноть кражи контента. Требуется проверить уязвимость сайта на предмет возможноcти выкачивания содержимого каталога (описания товаров и их изображения) "со стороны" и указать пути устранения "дыр". Функционал - php+mysql. С ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нарисовать логотип для Автозапрвочной станции + придумать название + Фирменный шрифт. Фирменные цвета АЗС - красно/белые, упор сделан на сходство с Лукойл (у них лого - капелька, цвета-красно/белые), поэтому и лого, и название и шрифт можно ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад