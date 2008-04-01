modzila

Андрей Столбов modzila

 
40 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Сайт фермы КРС (Герефорды) и продукции их переработки

    На основе Битрикс Старт (лицензии имеются) сайт фермы по разведению КРС мясного направления (порода Герефорд) и продукции их переработки (мясоперерабатывающий цех - разделка туш, пельмени, котлеты и тп.) Что-то легкое, запоминающееся, аппетитное. Сайт можно одностраничный. Каталог продукции ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • FLASH- игра и мультфильм на политическую тему

    Срочно требуется создать незатейливую игру и мультфильм на 1,5-2 минуты на тему выборов в мунициальные органы власти. Персонажи - 5 кандидатов. Нарисовать каждому с фотографии похожие, можно слегка карикатурные, лица. Сюжет игры - на Ваше ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настроить сверстанный дизайн на cms

    Есть сверстанный дизайн для сайта (3 типа страниц - главная и две внутренние). Несколько разделов сайта - в каждом по несколько подразделов. Левое вертикальное и верхнее горизонитальное меню. Раньше сайт успешно работал на Bitrix, пока не ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Придумать название для фирменного бензина

    Придумать название для фирменного (брендингового) топлива - будет использоваться для бензина и дизтоплива. Сейчас, например, существуют у Лукойла топливо "Экто" (экологичное топливо), "ЭРГО" (друга топливная компания) и у некоторых других крупных производителей. Данные виды топлива производят ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт рекламного агентства (реклама на Радио)

    $500

    Создать сайт "под ключ" для РА, специализирующегося на рекламе на радио (несолько радиостанций). Разделы сайта (будут включать подразделы): 1.главная 2. о нас 3. радиостанции 4. реклама на радио 5. производство рекламы 6. наши работы 7. контакты Есть логотип компании - от него можно сориентироваться ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарисовать 8 фирменных иконок + четыре банера

    Нарисовать 8 фирменных иконок для разделов сайта (не менее двух цветов в каждой): 1. Разработка сайтов 2. Интернет-реклама 3. Хостинг 4 .Дизайн студия 5. Аудио/видео 6. Наружная реклама 7. Разраобтка ПО 8. Продажа ПО + четыре рекламных банера (flash, gif - по желанию)160x320 ...

    Иконки и Пиксель-арт35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Придумать название для АЗС

    Придумать название для АЗС. Без слова "ойл". Кириллицей от 4 до 7 букв в названии. Фирменные цвета АЗС (для сведения) - красно-белые. На выбор несколько вариантов. Указывайте цену

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутить сайт Рекламной студии

    Раскрутить сайт Рекламной студии. Направления деятельности: 1) Разработка сайтов, порталов 2) Интернет-реклама, продвижение сайтов 3) Дизайн, графика, фирменный стиль 4) Создание аудио/видео рекламной продукции 5) Разработка програмного обеспечения 6) Продажа програмного обеспечения 7) Продажа цифровой техники 8) Изготовление уличной рекламы, металлоконструкций Раскрутка по всей России ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание письма-заявки на сотрудничество (англ.)

    Требуется написать письмо-заявку на сотрудничество в компанию-производитель грузовых автомобилей (Китай) с просьбой выслать договор, условия сотрдничества и цены для дилеров. Язык письма - англисйский.

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка + интеграция на cms (три дизайна)

    Всем здравствуйте. Требется сделать верстку, затем посадить диз на бесплатную CMS (или CMS вашего производства). Обязательные функции сайта: поиск, подписка на новости, обратная связь. Требования: кроссбраузерностЬ, резиновость. Всего три дизайна. Один - в приложении, остальные два - не ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Придумать название для сети городских порталов

    Все просто: необходимо придумать название в доменной зоне "ru" для сети городских порталов. Названия сайтов для каждых отдельных городов должны звучать как, напр., "Sitecity.ru Москва", "Webgorod.ru Самара" или "Bussinescenter.ru Уфа". Т.е. придумать один легкозапоминющийся, по-возможности, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Проверка сайта на уязвимость контента

    Фирма занимается торговлей через свой новый интернет-магазин. Существет опасноть кражи контента. Требуется проверить уязвимость сайта на предмет возможноcти выкачивания содержимого каталога (описания товаров и их изображения) "со стороны" и указать пути устранения "дыр". Функционал - php+mysql. С ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип для АЗС + Название + Фирменный шрифт

    Нарисовать логотип для Автозапрвочной станции + придумать название + Фирменный шрифт. Фирменные цвета АЗС - красно/белые, упор сделан на сходство с Лукойл (у них лого - капелька, цвета-красно/белые), поэтому и лого, и название и шрифт можно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
byanka
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Установка Bitrix на удаленный сервер
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Вcё - на ОТЛИЧНО!
Ответный отзыв
kocha363
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
38 отзывов(-2)
$120
10 баллов
16 лет назад
Верстка + интеграция на cms (три дизайна)
Отличный заказчик, грамотно и четко поставлена задача. Вся нужная информация вовремя была предоставлена. Моментальная оплата по завершению проекта. Всем рекомендую и продолжаю дальше сотрудничать.
Быстро, грамотно, симпатично. три дизайна --> в три рабочих сайта. всегда на связи, быстрое внесение поправок. рекомендую
Ответный отзыв
Stas_K
47 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
10 баллов
16 лет назад
Парсинг контента - каталог товаров: фото+описание
ТЗ четкое и лаконичное, работа оплачена своевременно, никаких проблем в процессе работы не возникало. Весьма положительный заказчик.
Все грамотно и в срок, постоянно на связи, точное понимание предмета работы. обратимся еще однозначно!
Ответный отзыв
DjMoloT
34 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Раскрутить сайт Рекламной студии
Клиент хороший, приятно общаться! Корректировки высылались в простой, доступной форме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничесиво
Отличный исполнитель. Профессиональный подход, позитивное общение. Все в срок и как надо. Будем работать дальше!
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sp1n
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Придумать название для сети городских порталов
Заказчик платит своевременно. Рекомендую.
Быстро и "в тему"!!
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