Есть сверстанный дизайн для сайта (3 типа страниц - главная и две внутренние). Несколько разделов сайта - в каждом по несколько подразделов. Левое вертикальное и верхнее горизонитальное меню. Раньше сайт успешно работал на Bitrix, пока не ...