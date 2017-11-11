Сайт фермы КРС (Герефорды) и продукции их переработки

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Закрыт6 заявок149 просмотров

На основе Битрикс Старт (лицензии имеются) сайт фермы по разведению КРС мясного направления (порода Герефорд) и продукции их переработки (мясоперерабатывающий цех - разделка туш, пельмени, котлеты и тп.)

Что-то легкое, запоминающееся, аппетитное. Сайт можно одностраничный. Каталог продукции желательно. 

Нравится оформление https://miratorg.ru, но без лишней информации, новостей и т.п. Фото фермы, бычков (красивых, румяных с улыбкой на морде). Выращиваем сами на своих полях, на своем зерне и сене.

Логотоп, Фото бычков, фермы, продукции имеются.

Домен зарегистрирован, работает. Повторюсь, лицензия Битрикс есть

8 лет назад
modzila
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров