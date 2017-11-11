Требуется поддержка и доработка проекта на YII2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок191 просмотр

Требуется ответственный человек, знающий YII2, php, css, html, способный внести доработки в проект на YII2.

CSSHTMLPHPYii
7 лет назад
omi4
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров