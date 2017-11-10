Нужна помощь в выполнении требований Fb, чтобы отправить на подключение сервис ботов Напишите если вы уже заполняли такие документы и знаете, что и как точно нужно прописывать Скриншоты приложены
Необходимо поднять Ruby on rails open-source
Требуется деплой существующего опен-сорс проекта https://github.com/timwaters/mapwarper/ на выделенный сервер. Сейчас проект запускается с помощью bin/rails s -b 0.0.0.0 -p 3001.
Как только выхожу из ssh, сервер падает :)
То есть на самом деле нужно использовать unicorn или puma. Могу предоставить доступ по ssh.
Задачка по моей оценке на пару часов. Кто готов помочь?
Сколько денег Вы хотите за эту задачку?
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