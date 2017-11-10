Необходимо поднять Ruby on rails open-source

Требуется деплой существующего опен-сорс проекта https://github.com/timwaters/mapwarper/ на выделенный сервер. Сейчас проект запускается с помощью bin/rails s -b 0.0.0.0 -p 3001.

Как только выхожу из ssh, сервер падает :)

То есть на самом деле нужно использовать unicorn или puma. Могу предоставить доступ по ssh.

Задачка по моей оценке на пару часов. Кто готов помочь?

Сколько денег Вы хотите за эту задачку?