Необходимо поднять Ruby on rails open-source

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Закрыт3 заявки195 просмотров

Требуется деплой существующего опен-сорс проекта https://github.com/timwaters/mapwarper/  на  выделенный сервер. Сейчас проект запускается с помощью bin/rails s -b 0.0.0.0 -p 3001. 

Как только выхожу из ssh, сервер падает :) 

То есть на самом деле нужно использовать unicorn или puma. Могу предоставить доступ по ssh. 

Задачка по моей оценке на пару часов. Кто готов помочь? 

Сколько денег Вы хотите за эту задачку?

Ruby
8 лет назад
toni-petrov
Антон 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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