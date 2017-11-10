Разработать торгового бота для Bittrex и для терминала QUIK C#, C/C++

Необходимо разработать торгового бота, который должен работать согласно алгоритму тех.задания для биржи Bittrex. Тех.задание в переписке.вкратце: 2 метода - по индикаторам и часовой (каждый час сравнивается максимум\минимум за час с ценой начала след. часа, если цена выше максимума - держим, если ниже - продаем и т.д. + досрочное закрытие при движении цены в неправильном направлении пр достижении указанной разницы цены входа и текущей)Аналогично надо и для quik, но только 1 метод - часовой.В обоих случаях нужна условная статистика (когда не торгуем, а только записываем в эксель возможные сделки, если бы торговали), статистика (записываем в Эксель реальные сделки), возможность торговли по нескольким инструментам одновременно, программа должна сохранять все позиции (на случай, если комп отключится и т.д.).Нужен ответственный исполнитель, опытный программист (программист, а не дизайнер сайтов), соблюдающий сроки и не бросающий работу на полпути, если появляются затруднения в процессе выполнения...Цена договорная, предлагайте.