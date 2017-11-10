Нужно доработать вот этот сайт http://clarey.5-m.site/ Подробное ТЗ в прикрепленном файле
Разработать торгового бота для Bittrex и для терминала QUIK C#, C/C++
Необходимо разработать торгового бота, который должен работать согласно алгоритму тех.задания для биржи Bittrex. Тех.задание в переписке.вкратце: 2 метода - по индикаторам и часовой (каждый час сравнивается максимум\минимум за час с ценой начала след. часа, если цена выше максимума - держим, если ниже - продаем и т.д. + досрочное закрытие при движении цены в неправильном направлении пр достижении указанной разницы цены входа и текущей)Аналогично надо и для quik, но только 1 метод - часовой.В обоих случаях нужна условная статистика (когда не торгуем, а только записываем в эксель возможные сделки, если бы торговали), статистика (записываем в Эксель реальные сделки), возможность торговли по нескольким инструментам одновременно, программа должна сохранять все позиции (на случай, если комп отключится и т.д.).Нужен ответственный исполнитель, опытный программист (программист, а не дизайнер сайтов), соблюдающий сроки и не бросающий работу на полпути, если появляются затруднения в процессе выполнения...Цена договорная, предлагайте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Необходимо импортировать CSV файл (23 тысячи строк, 380 Мб) в таблицу MYSQLНаписать приложение для редактирования этих данных (учитывая, что если в поле longdescription большое количество символов, “кусок” html кода - тогда ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо «допилить» готовый opensource проект ( https://github.com/thekordy/ticketit ) под наши нужды. В целом, данный хелпдеск, необходимо адаптировать под диспетчерскую управляющей компании. Сейчас, нужно, чтобы в заявках был адрес улицы, дома, корпуса (строения) и квартиры. ТЗ во ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Есть open-source приложение на node.js, оно в рамках своего предназначения постоянно получает с разных ресурсов информацию по API в формате json, необходимо вывести эту информацию на экран на одну страницуВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужно чтобы на странице товара отображался товар который бы шел как подарок при покупке основного товара, но в то же самое время этот товар можно приобрести отдельно за деньги. К примеру покупая рюкзак 481 Грн - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Если на любом сайте установлен виджет кнопки Save от Пинтерест (появляется по наведению, пример http://www.theblogmaven.com/simplify/ – там голубой банер), то картинку можно сохранить на выбранную доску в своём аккаунте Pinterest. Требуется отснифать запросы виджета ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
есть сайт на водпресс поставлен плагин visual composer при попытке перейти на редактрирование на фронте появляется прелоудер визуал композера и больше ни чего не происходит сайт на иврите!!! так же ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно исправить ошибку на сайте. jquery.themepunch.revolution.min.js:2 Uncaught TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at L (jquery.themepunch.revolution.min.js:2) at jquery.themepunch.revolution.min.js:2 L ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт http://xn--80aikanhll5i.xn--80asehdb/ (олимпиады.онлайн) Сайт сделан на Laravel 4.2. Сайт работает, но часть функционала не доделана. Задача свериться с ТЗ и доделать все то, что не сделано. ТЗ https://drive.google.com/file/d/0B9KmmBd-JfWjUzNlMUdVWVNlaGZJY3JOWHZneHJaUVlfY0V3/view ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Простой, дешевый и действенный способ, который покончит с надоедливыми спамными письмами с сайта. yii. не дороже $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад