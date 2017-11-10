Необходимы доработки opesource helpdesk

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Необходимо «допилить» готовый opensource проект ( https://github.com/thekordy/ticketit ) под наши нужды. В целом, данный хелпдеск, необходимо адаптировать под  диспетчерскую управляющей компании. Сейчас, нужно, чтобы в заявках был адрес улицы, дома, корпуса (строения) и квартиры. ТЗ во вложении

8 лет назад
toni-petrov
Антон 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров