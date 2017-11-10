Для тех кто в теме о ФЗ 54, вообщем работали мы с platron.ru до онлайн касс, есть рабочий скрипт оплаты который делает все что нужно, сейчас нужно создавать чек и отправлять его в ОФД, если ...
Необходимы доработки opesource helpdesk
Необходимо «допилить» готовый opensource проект ( https://github.com/thekordy/ticketit ) под наши нужды. В целом, данный хелпдеск, необходимо адаптировать под диспетчерскую управляющей компании. Сейчас, нужно, чтобы в заявках был адрес улицы, дома, корпуса (строения) и квартиры. ТЗ во вложении
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