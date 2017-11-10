Virtuemart Подарочный товар сопутствующий основному товару

Нужно чтобы на странице товара отображался товар который бы шел как подарок при покупке основного товара, но в то же самое время этот товар можно приобрести отдельно за деньги. К примеру покупая рюкзак 481 Грн - в подарок Фонарик бесплатно, но этот же фонарь при переходе на его страницу стоит 174 Грн. В админке Virtuemart - в описании товара нужно создать вкладку "подарок к товару" чтобы там добавлять и удалять. Подарок может быть не один а 2-3. Чтобы на странице отображения товара "подарок" отображался в виде превью фото, заголовка товара и краткого описания со ссылкой на страницу этого товара вне подарочной акции.

Пример на сайте http://attribute.ua/rukzaki/74685-ryukzak-enrico-benetti-amsterdam-eb54121002.html

Все должно отображаться в корзине https://gyazo.com/b7f5acff909ad3b33eff03203b181548