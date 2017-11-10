Нужно написать парсер LI счетчика, чтобы можно было сгенерировать трафик на указанном сайте, например 10 тыс посетителей в сутки. И чтобы в счетчике отобразился указанные реферы, поисковые систему, поисковые фразы.
Virtuemart Подарочный товар сопутствующий основному товару
Нужно чтобы на странице товара отображался товар который бы шел как подарок при покупке основного товара, но в то же самое время этот товар можно приобрести отдельно за деньги. К примеру покупая рюкзак 481 Грн - в подарок Фонарик бесплатно, но этот же фонарь при переходе на его страницу стоит 174 Грн. В админке Virtuemart - в описании товара нужно создать вкладку "подарок к товару" чтобы там добавлять и удалять. Подарок может быть не один а 2-3. Чтобы на странице отображения товара "подарок" отображался в виде превью фото, заголовка товара и краткого описания со ссылкой на страницу этого товара вне подарочной акции.
Пример на сайте http://attribute.ua/rukzaki/74685-ryukzak-enrico-benetti-amsterdam-eb54121002.html
Все должно отображаться в корзине https://gyazo.com/b7f5acff909ad3b33eff03203b181548
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для тех кто в теме о ФЗ 54, вообщем работали мы с platron.ru до онлайн касс, есть рабочий скрипт оплаты который делает все что нужно, сейчас нужно создавать чек и отправлять его в ОФД, если ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $40
есть сайт на водпресс поставлен плагин visual composer при попытке перейти на редактрирование на фронте появляется прелоудер визуал композера и больше ни чего не происходит сайт на иврите!!! так же ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно исправить ошибку на сайте. jquery.themepunch.revolution.min.js:2 Uncaught TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at L (jquery.themepunch.revolution.min.js:2) at jquery.themepunch.revolution.min.js:2 L ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт http://xn--80aikanhll5i.xn--80asehdb/ (олимпиады.онлайн) Сайт сделан на Laravel 4.2. Сайт работает, но часть функционала не доделана. Задача свериться с ТЗ и доделать все то, что не сделано. ТЗ https://drive.google.com/file/d/0B9KmmBd-JfWjUzNlMUdVWVNlaGZJY3JOWHZneHJaUVlfY0V3/view ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Простой, дешевый и действенный способ, который покончит с надоедливыми спамными письмами с сайта. yii. не дороже $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Внести правки в PHP-код для отображения в WebView на мобильных устройствах Доработки веб-разработчик веб приложение задание в приложение от вас жду сроки и бюджетВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать парсер чтобы сайт > подключался к сайту >, отправлял туда данные, получал там ответ и выводил его на сайт > На сайте >происходит авторизация с капчей.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужна возможность оставлять комментарии от разных аккаунтов под любыми постами в Instagram и Facebook. Это если очень кратко. Пишите пожалуйста, кто знаком с этой темой или делал что-то подобное. И сразу сориентируйте по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать сайт подобный этому либо этому. Необходим полный функционал,максимальная схожесть,полноэкранная версия адаптив несложное управление(редактирование) через админку. CMS,стоимость и срок обсуждается.Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад