PHP Написать парсер LI счетчика

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки291 просмотр

Нужно написать  парсер LI счетчика, чтобы можно было сгенерировать трафик на указанном сайте, например 10 тыс посетителей в сутки. И чтобы в счетчике отобразился указанные реферы, поисковые систему, поисковые фразы.

PHP
8 лет назад
andrush
40 лет
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Был
2 года назад

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