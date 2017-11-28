Cобрать SPA-приложение на Angular

Привет!

Есть верстка 7 страниц, нужно из них собрать SPA-приложение на Angular (версия 1.6, только не 2-версия )

Есть две уже собранные​ php-формы

Анимация смены экранов тупо Fade'ом

Если заинтересованы, пишите, в комментариях пришлю ссылку на форму и макеты.

С вас пример кода/ссылка какого-нибудь SPA-приложения, которое вы реализовали​