Cобрать SPA-приложение на Angular

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки153 просмотра

Привет!

Есть верстка 7 страниц, нужно из них собрать SPA-приложение на Angular (версия 1.6, только не 2-версия )

Есть две уже собранные​ php-формы

Анимация смены экранов тупо Fade'ом

Если заинтересованы, пишите, в комментариях пришлю ссылку на форму и макеты.

С вас пример кода/ссылка какого-нибудь SPA-приложения, которое вы реализовали​

AngularPHP
8 лет назад
nylebedev
Николай 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

devScode
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$200
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик топовый. Постановка задачи четкая, помогал при необходимости. Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

devScode
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад