Прописать поля для внесения тайтлов и дескрипшена

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Здравствуйте!

Сайт на друпале. Необходимо прописать поля для внесения тайтлов и дескрипшена на страницы. Сколько стоит?

8 лет назад
pavelseo
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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