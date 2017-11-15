Правки в интернет-магазине на OpenCart

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Завершен6 заявок152 просмотра

Необходимо доработать корзину (была упрощена), прикрутить модуль оплаты от ПриватБанка, небольшие правки адаптивности в карточке товара. Подробности исполнителю. Указывайте цену и сроки в заявке. БС сделка или предоплата

Opencart
8 лет назад
albaevalim
Алим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bodnar_anton84
Антон Боднар 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$7
3 дня
Заказ был сделан в оговоренные сроки. Все нормально, все работает. Не пропадает на долго. буду обращаться
Грамотное ТЗ - половина успеха. Приятно работать с людьми, которые знают, чего хотят

Заявки фрилансеров

bodnar_anton84
Антон Боднар 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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