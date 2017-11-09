Кастомизация портала Битрикс24 - коробка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок96 просмотров

1. Скрыть всезде где есть на портале возможность аудио/видео звонка

2. Убрать в контекстном меню возможность открытия прикрепленных файлов в гуглдокс.

3. Настроить беусловное скачивание прикрепленных файлов при двойном клике и открытие у клиента в сопоставленном приложении.

8 лет назад
GVI77
48 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно написать скрипт для продажи

    $33

    Работа безпредоплаты, возможна предоплата после начала работ спустя какое-то время товар: намарасники, информация о товаре: файл коммерческого предложения https://www.dropbox.com/s/hnjtg4j1srfne2q/kp_namatrasniki.pdfсайт http://namatrase.ovvo.onlineтехнология продаж: мы используем план ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить работу фильтров в интернет-магазине

    Добрый день! Интернет-магазин http://infantito.ru/ на prestashop 1.6 Нужно настроить фильтры так, чтобы при выборе определенных параметров кликаем на карточку с товаром, а когда возвращаемся обратно, фильтры оставались с заданными параметрами (сейчас слетают). ...

    PrestaShop
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист 1С Bitrix для создания сайта. NDA

    Задача Требуется программист 1С для реализации функционала.  Будет выборка по типу https://clck.ru/C8WnC , данные будут браться с JSON  Так же будет подобный выборщик https://clck.ru/C8Wnn  Дизайн рисуется. Строго NDA. Новички не беспокоить.  ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программисты из Питера, алярм!

    Срочно нужен человек для завершения проекта на MOD-X из Санкт-Петербурга. Выполнено 95% проекта, оплата по факту, проект по договору подряда. Прошу высылать портфолио и писать в лс для обсуждения подробностей проекта.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание лендинга по ТЗ

    День Добрый, прошу вас рассмотреть возможность создания ленидинга для компании, занимающейся строительством загородных домов. ТЗ дизайнеру и копирайтеру составлено. Видение готового продукта сформировано в сознании в общих чертах. по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Исправить ошибки сайта

    Здравствуйте нужно исправить ошибки сайта, такие как  Используйте кеш браузераСократите время ответа сервераУдалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображениеОптимизируйте изображенияСократите JavaScriptСократите CSSВключите сжатиеСократите HTMLМобильная версияИспользуйте кеш браузераУдалите из верхней части страницы ...

    CSSDLEHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Мобильная версия сайта

    Добрый день! Необходимо создать мобильную версию уже готового сайта! А также исправить некоторые нюансы, доработки по списку на работающем сайте (неработающие формы и все что слетело)

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • YML/Yandex.Market файл для Joomla! 2.5 (JoomShopping)

    Необходимо для интернет-магазина Afina-Lingerie.ru настроить возможность выгрузки товаров в формате YML/Yandex.Market файл Установить новый или настроить действующий. Действующий плагин перестал работать. Скриншот во вложении. В файле должно выгружаться: цена, категории, параметры, атрибуты, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад