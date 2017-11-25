Здравствуйте. Ищу фрилансера со знанием shop script.Доработки по интернет-магазину.Для примера: На сайте присутствует фильтр при выборе параметров которого, генерируются новые урл Небходимо реализовать возможность (или предоставить инструкцию, если это реализовано) редактировать метатеги страниц, сгенерированных фильтром ...
Программа-парсер
Необходимо написать простой парсер данных с сайта http://www.scoresway.com
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