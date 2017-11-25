Программа-парсер

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Завершен5 заявок224 просмотра

Необходимо написать простой парсер данных с сайта http://www.scoresway.com 

8 лет назад
soldier20031
Олег Лакс 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
39 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$200
7 дней
Хороший программист. Заказ выполнил в соответствии со всеми пожеланиям. Всегда на связи. Ко всем пожеланиями и требованиям относится внимательно. Рекомендую всем и сам воспользуюсь услугами Евгения при необходимости
Отличный заказчик. Очень интересный проект, только положительные эмоции от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

hiberok
39 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
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