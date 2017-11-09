Необходимо написать бота для телеграмма, который будет делать перепосты с одного канала (чужого) в мой канал. Спасибо
Доработка сайта
Здравствуйте. Ищу фрилансера со знанием shop script.Доработки по интернет-магазину.Для примера: На сайте присутствует фильтр при выборе параметров которого, генерируются новые урл
Небходимо реализовать возможность (или предоставить инструкцию, если это реализовано) редактировать метатеги страниц, сгенерированных фильтром следующим образом:
а. Прописать общий шаблон МЕТА - для страниц, в которых выбрано более 2 параметров фильтра, например
б. Редактировать вручную МЕТА как для одного параметра фильтра, так и для набора параметров (более 2-х). Если заполнено поле ""шаблон МЕТА"" и заполнено поле ручного заполнения МЕТА - будут выводится МЕТА из поля ручного заполнения.
Например для страницы
будут следующие МЕТА
Titel: Шелковый женский халат в Москве и Спб. Интернет-магазин Mia24 - 100% натуральный шелк; 70% полиэстер, 30% район; размер L (46-48)
Description: Шелковые халаты женские в интернет-магазине с доставкой по Москве и СПб. Изысканные модели по доступной цене. Покупайте женские халаты mia mia недорого на сайте - 100% натуральный шелк; 70% полиэстер, 30% район; размер L (46-48)
этот только пример, шаблоны МЕТА под категории будет прописывать SEO специалист
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