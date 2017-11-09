Необходимо написать бота для телеграмма, который будет делать перепосты с одного канала (чужого) в мой канал. Спасибо
Исправить много ошибок на OpenCart
- Ремонт после переноса на хостинг, не открывается админка, куча ошибок
- При переносе часть картинок перестала отображаться, особенно на главной
- В коде сайта есть что то связанное с VK надо убрать, а то сайт тормозит при открытии
- http://nonpareil.biz/ru/cakes/ сверху что то типа баннера, он как странно отображается, на пол экран
- сделать карту сайта ? sitemap.xml
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