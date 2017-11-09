Исправить много ошибок на OpenCart

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Завершен3 заявки163 просмотра

- Ремонт после переноса на хостинг, не открывается админка, куча ошибок

- При переносе часть картинок перестала отображаться, особенно на главной

- В коде сайта есть что то связанное с VK надо убрать, а то сайт тормозит при открытии

- http://nonpareil.biz/ru/cakes/ сверху что то типа баннера, он как странно отображается, на пол экран

- сделать карту сайта ? sitemap.xml

Opencart
8 лет назад
maximus123
Максим 
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Oleg_Abrashin
Олег 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов(-1)
8 лет назад
$30
1 день
Олег сразу показал себя как заинтересованный в заказе. Быстро взялся за работу и быстро ее сделал. Понравилось как человек систематизирует задачи... Все четко.
Максим, очень порядочный и доброжелательный заказчик. Четко поставил задачу, оплатил сразу же после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

Oleg_Abrashin
Олег 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов(-1)
8 лет назад