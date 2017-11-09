Исправить много ошибок на OpenCart

- Ремонт после переноса на хостинг, не открывается админка, куча ошибок

- При переносе часть картинок перестала отображаться, особенно на главной

- В коде сайта есть что то связанное с VK надо убрать, а то сайт тормозит при открытии

- http://nonpareil.biz/ru/cakes/ сверху что то типа баннера, он как странно отображается, на пол экран

- сделать карту сайта ? sitemap.xml