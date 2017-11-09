Написание бота для работы с криптобиржей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки221 просмотр

Приветствую,

необходимо написать бота для работы на бирже криптовалюты bittrex.

Основные задачи для бота, организация длительных пампов путем:

1. Управление несколькими кошельками по API (одновременно).

2. Покупка продажа ордеров, (при заданных параметрах, цена, количество, время и т.п.)

3. Переставление ордера вперед, если появился новый ордер с большой суммой...

Пишите стоимость за всего бота. 

Спасибо

8 лет назад
motos
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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