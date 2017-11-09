Для установки ставок передается идентификатор лота (ссылка на лот), размер ставки и тип ставки (ставка, покупка). Система должна автоматически авторизироваться под спец. аккаунтом (есть логин и пароль) на сайте (сохранив куки) и пошагово установить ставку ...
Написание бота для работы с криптобиржей
Приветствую,
необходимо написать бота для работы на бирже криптовалюты bittrex.
Основные задачи для бота, организация длительных пампов путем:
1. Управление несколькими кошельками по API (одновременно).
2. Покупка продажа ордеров, (при заданных параметрах, цена, количество, время и т.п.)
3. Переставление ордера вперед, если появился новый ордер с большой суммой...
Пишите стоимость за всего бота.
Спасибо
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