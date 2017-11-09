Кастомизация движка AdminLTE2

Необходимо найти дизайнера для разработки внутреннего интерфейса программы. Сам софт уже написан, есть тестовая версия. Нужно придать программе свое "лицо": цветовая гамма, графики, иконки/обозначения, шрифт и т.д. Работа напрямую с программистом и кураторами проекта.

Подробные ТЗ уже непосредственно перед началом работы и после оценки стоимости проекта. Пожалуйста, пришлите сообщение с примерами/описанием ваших работ на AdminLTE2 или похожие по принципу другие движки.