Кастомизация движка AdminLTE2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

Необходимо найти дизайнера для разработки внутреннего интерфейса программы. Сам софт уже написан, есть тестовая версия. Нужно придать программе свое "лицо": цветовая гамма, графики, иконки/обозначения, шрифт и т.д. Работа напрямую с программистом и кураторами проекта.  

Подробные ТЗ уже непосредственно перед началом работы и после оценки стоимости проекта. Пожалуйста, пришлите сообщение с примерами/описанием ваших работ на AdminLTE2 или похожие по принципу другие движки. 

8 лет назад
bezrukov73
Алла 
47 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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