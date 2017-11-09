Будет 2 проекта по изменению готовых решений на Bitrix. Интересует цена, платежная система и сроки по каждому проекту. Информация о том, как вы круты без цен и сроков игнорируется, так же игнорируются цены за час/день/неделю/месяц ...
Система оптимизации рекламных кампаний в биржах трафика
Нужно написать систему оптимизации наших рекламных кампаний, запущенных на биржах трафика.
Система состоит из 4-х частей:
1. Парсинг данных из трекера (по API)
2. Парсинг данных из биржи трафика (как по API, так и из веб-интерфейса)
3. Принятие решений на основе наших фильтров трафика и запуск/остановка/оптимизация рекламных кампаний (как по API, так и из
веб-интерфейса)
4. Автоматизация всех процессов
Работа разбита на блоки, изначально пишется универсальная система управления (макет есть), а затем подстраивается под каждую биржу трафика
отдельно.
Предпочтение тем, кто уже разрабатывал нечто подобное (сразу указывайте примеры).
Пишите сможете ли взять за долгосрочный проект, и стоимость ваших услуг.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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