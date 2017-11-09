Система оптимизации рекламных кампаний в биржах трафика

Нужно написать систему оптимизации наших рекламных кампаний, запущенных на биржах трафика.

Система состоит из 4-х частей:

1. Парсинг данных из трекера (по API)

2. Парсинг данных из биржи трафика (как по API, так и из веб-интерфейса)

3. Принятие решений на основе наших фильтров трафика и запуск/остановка/оптимизация рекламных кампаний (как по API, так и из

веб-интерфейса)

4. Автоматизация всех процессов

Работа разбита на блоки, изначально пишется универсальная система управления (макет есть), а затем подстраивается под каждую биржу трафика

отдельно.

Предпочтение тем, кто уже разрабатывал нечто подобное (сразу указывайте примеры).

Пишите сможете ли взять за долгосрочный проект, и стоимость ваших услуг.

Спасибо.