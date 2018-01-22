Добавить функцию очередности сортировки фото cms на Yii

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Завершен4 заявки176 просмотров

docs.yupe.ru/intro/ – документация 

Сайт sunrise.meloman.kz в нем есть слайдер и фотогалерея. Нужно сделать в админке возможность сортировать фото т.е как выводить их в фронтенде.  Сортировка вручную. 

Цену с сроки пишите сразу. 

Yii
8 лет назад
menstone
Михаил 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу! Все быстро и качественно!
Хороший заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад