Настроить модуль JQuery Countdown Timer

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Закрыт5 заявок159 просмотров

Нужно поправить, чтоб считал не в месяцах и неделя а в днях

jQuery
8 лет назад
susorov
51 год
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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