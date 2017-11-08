Ищу PHP, JS специалиста!

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Закрыт3 заявки125 просмотров

Ищу кого-то, кто сможет добавить новую функцию для моего проекта. 

Мой проект – это джек-пот, где вы можете делать ставки игровыми предметами из игры PUBG. 

Все, что вам нужно сделать, это добавить функцию для ставок с виртуальными монетами ( COINS ).

JavaScriptPHP
8 лет назад
serjk1997
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров