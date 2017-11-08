Ищу PHP, JS специалиста!

Ищу кого-то, кто сможет добавить новую функцию для моего проекта.

Мой проект – это джек-пот, где вы можете делать ставки игровыми предметами из игры PUBG.

Все, что вам нужно сделать, это добавить функцию для ставок с виртуальными монетами ( COINS ).