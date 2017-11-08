Парсинг сайта по ТЗ

Нужно спарсить каталог автомобилей с сайта auto.ru/catalog по ТЗ. Оно во вложении.

Пишите стоимость, сроки, уточните все ли пункты можно сделать, например, про сохранение картинок. Оставляйте скайп.

На выходе получаем экселевский файл с данными автомобилей и архив с изображениями.