Требуется доработка сайта на WordPress. Добавление функционала, правка замечаний. ТЗ вышлем кандидатам
Парсинг сайта по ТЗ
Нужно спарсить каталог автомобилей с сайта auto.ru/catalog по ТЗ. Оно во вложении.
Пишите стоимость, сроки, уточните все ли пункты можно сделать, например, про сохранение картинок. Оставляйте скайп.
На выходе получаем экселевский файл с данными автомобилей и архив с изображениями.
Заявки фрилансеров
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