Консультация по API Facebook

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки172 просмотра

В Facebook есть инструмент Graph API Explorer. 

https://developers.facebook.com/tools/explorer/145634995501895/

Мне необходимо с его помощи получить статистические данные по расходам из моего рекламного аккаунта. 

Что ожидаю на выходе: 

  • Мы созваниваемся в Skype.
  • Вы консультируете как получить токен авторизации.
  • И совершаемый тестовый запрос.
Больше ничего не требуется. 

Спасибо, 

8 лет назад
SeRbIu
32 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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