Доработать расширение Chrome скрывающее уже показанные анкеты на сайте . Нужно внести изменения в работающий плагин так как сайт изменился
Установить шаблон wordpress и перевести на русский
Необходимо:
- Установить шаблон wordpress ( https://themeforest.net/item/pizzaro-food-online-ordering-woocommerce-theme/19209143 )
- Перевести на русский всё
- В Шапке поставить номер телефона
- Поставить кнопку - "заказать в один клик"
Шаблон уже куплен
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