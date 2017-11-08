Установить шаблон wordpress и перевести на русский

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок117 просмотров

Необходимо:

- Установить шаблон wordpress ( https://themeforest.net/item/pizzaro-food-online-ordering-woocommerce-theme/19209143 )

- Перевести на русский всё

- В Шапке поставить номер телефона

- Поставить кнопку - "заказать в один клик"

Шаблон уже куплен

WooCommerceWordPress
8 лет назад
MihailMiller
Михаил 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров