При переходе на новую версию, старые правки вызывают ошибки.

Движок Chamilo LMS.

В старой версии делался режим самоконтроля для тестирования.

При переносе "своего" кода на новую версию возникают ошибки. Нужно понять в чем дело и немного изменить код.

Со своей стороны укажем, где какие файлы менялись. Нужно решить 1 проблему- не работают 2 режима самоконтроля. При переходе на следующий вопрос выдает такое:

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