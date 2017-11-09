При переходе на новую версию, старые правки вызывают ошибки.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки165 просмотров

Движок Chamilo LMS.

В старой версии делался режим самоконтроля для тестирования.

При переносе "своего" кода на новую версию возникают ошибки. Нужно понять в чем дело и немного изменить код.

Со своей стороны укажем, где какие файлы менялись. Нужно решить 1 проблему- не работают 2 режима самоконтроля. При переходе на следующий вопрос выдает такое:

{"data":[],"error":"\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0434\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442"}

8 лет назад
vitviolli
48 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

troeput
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Сделал все быстро. Рекомендую.
Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

troeput
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад