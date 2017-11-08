Поработать с сайтом

Здравствуйте! есть сайт http://keramix-crimea.ru, хотелось бы сделать меню брэндов товаров находящихся на сайте, по принципу меню как сделано по нажатию кнопки категории товаров. Сейчас есть брэнды они распологаются под слайдером, при нажатии на логотип выводятся все ...