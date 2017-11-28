Сделать меню брэндов для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок212 просмотров

Здравствуйте! есть сайт http://keramix-crimea.ru, хотелось бы сделать меню брэндов товаров находящихся на сайте,  по принципу меню как сделано по нажатию кнопки категории товаров. Сейчас есть брэнды они распологаются под слайдером, при нажатии на логотип выводятся все товары данного брэнда имеющиеся на сайте, хотелось бы по такому же принципу ну чтобы меню было выпадаюшим списком и находилось (скрин), чтобы была возможность редактировать это меню можно не из админки, можно вручную в скрипте например, как удобно....Движок сайта Ocstore 1.5.4.

Жду предложений!

Заказ актуален....

пока все кто пытались не смогли сделать, жду предложений дальше!

ocStore
7 лет назад
Stels010
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

web2up
Денис 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, сделал все так, как и требовалось... Быстро и четко! Рекомендую!
Надежный заказчик, всегда на связи, четкое задание, быстрая оплата. Приятно было работать. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

web2up
Денис 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад