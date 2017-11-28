Задание по магенто https://drive.google.com/open?id=1lovS_Tb55ojBPT9FYmphDPibMmh33I0e
Сделать меню брэндов для сайта
Здравствуйте! есть сайт http://keramix-crimea.ru, хотелось бы сделать меню брэндов товаров находящихся на сайте, по принципу меню как сделано по нажатию кнопки категории товаров. Сейчас есть брэнды они распологаются под слайдером, при нажатии на логотип выводятся все товары данного брэнда имеющиеся на сайте, хотелось бы по такому же принципу ну чтобы меню было выпадаюшим списком и находилось (скрин), чтобы была возможность редактировать это меню можно не из админки, можно вручную в скрипте например, как удобно....Движок сайта Ocstore 1.5.4.
Жду предложений!
Заказ актуален....
пока все кто пытались не смогли сделать, жду предложений дальше!
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