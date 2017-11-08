Нужно усовершенствовать сайт на CodeIgniter

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки117 просмотров

нужно добавить готовый парсер и сделать небольшие правки на сайте, все кто знает CodeIgniter пишите 

CodeIgniter
8 лет назад
programist1
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 отзывов

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Нет заявок фрилансеров