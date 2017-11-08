Требуется парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок208 просмотров

Требуется 2 парсера. 

1. Должен собирать и добавлять позиции с сайта поставщика

2. Должен обновлять остатки товаров каждые 4 часа

8 лет назад
snetkoff
Алексей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров