Добрый день! Есть скрипт написанный на PHP + MVC паттерн. Требуется внести правки через Team Viewer. Код достаточно ровный, частично закомментированный. Так же надо сделать доработки скрипта, вывести дополнительную информацию из базы ...
Исправление бага в скрипте новости и почта, подключение payeer
Доброго времени суток! Хочу сделать старый млм проект, у этого скрипта в место новостей появляются одни ромбики, кодировку менял не помогает, и во вкладке техподдержка не работают вкладки сообщение администрации, и входящие сообщения. Удалить все платежные системы и подключить авто пополнение и авто вывод на payeer
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