Исправление бага в скрипте новости и почта, подключение payeer

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки198 просмотров

Доброго времени суток! Хочу сделать старый млм проект, у этого скрипта в место новостей появляются одни ромбики, кодировку менял не помогает, и во вкладке техподдержка не работают вкладки сообщение администрации, и входящие сообщения. Удалить все платежные системы и подключить авто пополнение и авто вывод на payeer

8 лет назад
Brais
Роман 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dozerdev
Михаил 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Отличная работа, очень быстро и качественно её выполнил за приемлемую цену, буду повторно обращаться 100%
Хороший заказчик, понятное задание, своевременная оплата, однозначно рекомендую!

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dozerdev
Михаил 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад