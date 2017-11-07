Перенос фотогалереи с одного сайта на другой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Нужно сделать фотогалерею (photo gallery),на сайте matveevsl2.temp.swtest.ru ,в таком же виде как здесь 

igorlebedinsky.ru/gallery.Установлен плагин phoca gallery на обоих сайтах.Сайты написаны на joomla.

Joomla
8 лет назад
vlad_balandyuk
25 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров