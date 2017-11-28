Расширение функционала лэндинга

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки150 просмотров

Необходимо расширить функционал лэндинга. ТЗ в приложенном файле. Срок 2 дня.

8 лет назад
leonid1973
Леонид 
54 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$35
3 дня
Все отлично! Даже выплатим премию небольшую
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад