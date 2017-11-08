Разработка модуля для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок152 просмотра

Разработка модуля модуля новостей для сайта, точнее вывод на главную страницу новостей

8 лет назад
HR-Com
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и на отлично, результатом доволен.
Все четко и оперативною. Спасибо.

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад