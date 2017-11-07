Внести мелки правки в сайт на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок162 просмотра

Сайт: gtl.net.ua 

CMS: Opencart 

Прошу указывать сроки и стоимость. 

- Убрать иконку в меню dl3.joxi.net/drive/2017/1... 

- Убрать подменю  

- поднять выше подкрашивание меню 

- Текстовый блок под избранными товарами на главной – joxi.ru/E2pqqWXcBeO83A  Цвет текста белый, фон темный зеленый (из шапки). Выровнять блок с двумя колонками. 

- Отключить закладки и сравнение 

- Скрыть первый шаг и сделать заказ без регистрации 

- При оформлении оставить поля (Имя, E-mail, Телефон, Город, Отделение новой почты) 

Opencart
8 лет назад
vipwebua
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров