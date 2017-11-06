Разработка сайта для генерации отчетов по матчу (спорт)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки533 просмотра

Добрый день,

необходимо принять участие в проекте по созданию сайта для генерации детального отчета по прошедшему матчу в баскетболе из стандартных данных.

Часть реализована была своими силами на чистом php, сейчас в связи с нехваткой времени и желанием вникнуть больше в технологии, хочу привлечь стороннего человека.

Коротко по тз: в отчете будет 6 страниц

  • логин (без регистрации, доступ дает администратор)
  • генерация поискового запроса (выпадающие списки с подтягиванием данных каскадом)
  • вывод результата поиска (если делать динамическое подтягивание результата, можно совместить со второй страницей с размещением контента второй страницы в блоке шириной 40, а результаты выставить в 60 процентов ширины)
  • первая страница с основными данными о матче (берется из mysql таблиц, таблицы спроектированы, переменные назову, какие-куда, основной запрос будет к айди матча)
  • страница с данными об игроках команды 1 (нужно будет не просто вывести данные, а подсчитать их количество по нескольким условиям, у каждого из 12 игроков должны быть свои данные из каждого матча, основной запрос по айди игроков)
  • страница с данными об игроках команды 2
ваши варианты решения, Фреймворк/cms, цены, ориентировочные сроки?

проект ступенчатый, параллельно идет три ветки

MySQLPHP
8 лет назад
daniel_ivanov
Даниил 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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