Разработка сайта для генерации отчетов по матчу (спорт)

Добрый день,

необходимо принять участие в проекте по созданию сайта для генерации детального отчета по прошедшему матчу в баскетболе из стандартных данных.

Часть реализована была своими силами на чистом php, сейчас в связи с нехваткой времени и желанием вникнуть больше в технологии, хочу привлечь стороннего человека.

Коротко по тз: в отчете будет 6 страниц

логин (без регистрации, доступ дает администратор)

генерация поискового запроса (выпадающие списки с подтягиванием данных каскадом)

вывод результата поиска (если делать динамическое подтягивание результата, можно совместить со второй страницей с размещением контента второй страницы в блоке шириной 40, а результаты выставить в 60 процентов ширины)

первая страница с основными данными о матче (берется из mysql таблиц, таблицы спроектированы, переменные назову, какие-куда, основной запрос будет к айди матча)

страница с данными об игроках команды 1 (нужно будет не просто вывести данные, а подсчитать их количество по нескольким условиям, у каждого из 12 игроков должны быть свои данные из каждого матча, основной запрос по айди игроков)

страница с данными об игроках команды 2

ваши варианты решения, Фреймворк/cms, цены, ориентировочные сроки?

проект ступенчатый, параллельно идет три ветки