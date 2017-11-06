Бот ВК для аккаунта ( PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки155 просмотров

Нужен код бота на php для аккаунта вк! Нужно чтобы пишешь боту

привет

он отвечает:

хай

PHP
8 лет назад
lemon226
Богдан 
24 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров