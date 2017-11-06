Нужно сделать загрузку файлов на лендосе.

Есть сайт - 3holsta.com.ua

Это спарсенный лендинг:

1. http://3holsta.com.ua/index.html

Там есть 2 типа форм:

1. простая, где можно вводить имя и телефон.

2. форма, в которой можно ввести: имя, телефон, email и возможность загрузки файла.

Нужно сделать, чтобы они работали. Отправлять инфу нужно будет на почту. Картинки, которые люди будут загружать тоже на почту.

Еще нужно посмотреть шрифты, тоже не работают.