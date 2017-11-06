Добрый день, создаю сайт интернет магазин на OpenCart, необходимо подключить "Мой склад" для актуальности остатков. Кроме интернет магазина есть физическая точка(магазин). Нужны правильные настройки обмена по выгрузке остатков, загрузка новых товаров и цен и т.д. ...
Нужно сделать загрузку файлов на лендосе.
Есть сайт - 3holsta.com.ua
Это спарсенный лендинг:
1. http://3holsta.com.ua/index.html
Там есть 2 типа форм:
1. простая, где можно вводить имя и телефон.
2. форма, в которой можно ввести: имя, телефон, email и возможность загрузки файла.
Нужно сделать, чтобы они работали. Отправлять инфу нужно будет на почту. Картинки, которые люди будут загружать тоже на почту.
Еще нужно посмотреть шрифты, тоже не работают.
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