Функции торгового терминала через API бирж

Для проекта по управлению криптовалютным инветсиционным портфелем необходима разработка торговых функций по API бирж (Bittrex, Bitfinex, Poloniex, Kraken, Yobit). Для проекта XChainer точка xyz

Nodejs, Polymer

Ваше преимущество - опыт работы с биржевыми API в криптовалютной сфере.

Условия и детали задачи уже с исполнителем в личной переписке.

Работаем через безопасную сделку.