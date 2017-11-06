С праздником всех! Есть подробное описание проекта системы учета. Есть рабочая верстка проекта. Все элементы отработаны. Надо запилить прототип в AxurePRO. Оплата по факту выполненных работ.
Функции торгового терминала через API бирж
Для проекта по управлению криптовалютным инветсиционным портфелем необходима разработка торговых функций по API бирж (Bittrex, Bitfinex, Poloniex, Kraken, Yobit). Для проекта XChainer точка xyz
Nodejs, Polymer
Ваше преимущество - опыт работы с биржевыми API в криптовалютной сфере.
Условия и детали задачи уже с исполнителем в личной переписке.
Работаем через безопасную сделку.
Заявки фрилансеров
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