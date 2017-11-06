Функции торгового терминала через API бирж

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки106 просмотров

Для проекта по управлению криптовалютным инветсиционным портфелем необходима разработка торговых функций по API бирж (Bittrex, Bitfinex, Poloniex, Kraken, Yobit). Для проекта XChainer точка xyz

Nodejs, Polymer

Ваше преимущество - опыт работы с биржевыми API в криптовалютной сфере. 

Условия и детали задачи уже с исполнителем в личной переписке.

Работаем через безопасную сделку.

Node.js
8 лет назад
dweb
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров